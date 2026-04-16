Обломки БПЛА повредили жилые дома и детский сад в Сочи

Территорию детского сада в Дагомысе оцепили из-за падения обломков дрона.

Ночь на 16 апреля выдалась неспокойной для прибрежных городов Краснодарского края. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Сочи. По словам губернатора, удары затронули жилой сектор и социальную инфраструктуру курорта.

В Лазаревском районе Сочи пострадали два частных домовладения — в зданиях выбиты стекла. Аналогичные повреждения зафиксированы в Центральном районе, где остекление оказалось повреждено в многоквартирном доме. Кроме того, в Дагомысе обломки БПЛА повредили оконные блоки и ограждение местного детского сада.

«Территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали по нескольким адресам в сочинском поселке Лоо.

