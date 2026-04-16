Т-90М уничтожил опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении. Видео

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 58-й гвардейской общевойсковой армии нанес серию ударов по позициям противника в Запорожской области. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
В ходе выполнения задач на Ореховском направлении танкисты обеспечивают поддержку штурмовых подразделений мотострелковых полков. Корректировка ударов осуществляется в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов. Операторы БПЛА передают координаты целей, после чего экипажи танков поражают артиллерийские системы, бронетехнику, склады боеприпасов и наблюдательные пункты ВСУ.
На одном из недавних выездов экипаж танка «Прорыв» получил задачу на уничтожение выявленного опорного пункта, где укрывалось большое количество личного состава украинских войск. В результате стрельбы прямой наводкой цель была ликвидирована.