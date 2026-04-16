В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность

На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность. Об этом жителей и гостей региона предупредили через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Существует угроза падения взрывных устройств», — говорится в сообщении РСЧС.
В связи с этим население призывают сохранять спокойствие и немедленно следовать инструкциям по безопасности:
— Если вы находитесь в помещении: отойдите от окон. Рекомендуется укрыться в комнатах без окон или в специальных защитных сооружениях (подвалы, цокольные этажи, заглубленные помещения).
— Если вы находитесь на улице: постарайтесь найти ближайшее надежное укрытие. Если его нет рядом, используйте естественные складки местности.
— Если вы находитесь в транспорте: немедленно остановитесь, покиньте транспортное средство и найдите безопасное место для укрытия.
Важное предупреждение: в случае обнаружения обломков беспилотников или иных взрывных устройств, категорически запрещено приближаться к ним, трогать или перемещать их. О находке необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по единому номеру 112.