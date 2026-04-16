Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли атаковать Туапсе

Удар по Туапсе ВСУ могли наносить с территории Херсонской области или из акватории Черного моря. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«ВСУ могли атаковать Туапсе с Черного моря. Они запускают и беспилотники, и безэкипажные катера. Могут с части Херсонской области, которая еще под их контролем, из Николаевской области», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Эксперт добавил, что российские войска должны предпринимать меры для купирования подобных угроз. По мнению Дандыкина, для этого требуется использовать средства подавления, атаки по военным объектам и центрам принятия решений на украинской территории.

Атака украинских беспилотников на Краснодарский край произошла в ночь на 16 апреля. В результате налета дронов в Туапсе погибли два человека — взрослая женщина и 14-летняя девочка, повреждения получили 24 частных и шесть многоквартирных домов. В Туапсинском районе объявлен режим ЧС. В Сочи из-за падения обломков дрона повреждены два частных дома и многоэтажный дом, в Новороссийске на судне произошел пожар, который оперативно ликвидировали.