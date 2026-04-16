Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли атаковать Туапсе

Атака украинских беспилотников на Краснодарский край произошла в ночь на 16 апреля. В результате налета дронов в Туапсе погибли два человека — взрослая женщина и 14-летняя девочка, повреждения получили 24 частных и шесть многоквартирных домов. В Туапсинском районе объявлен режим ЧС. В Сочи из-за падения обломков дрона повреждены два частных дома и многоэтажный дом, в Новороссийске на судне произошел пожар, который оперативно ликвидировали.