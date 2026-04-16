ВС России нанесли удар возмездия по объектам украинского ОПК

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение суток в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.