Жительница Туапсе — о налете БПЛА: Сейчас спокойно, но ночь была ужасной

Число пострадавших увеличилось до семи человек. «По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14-летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Мах.
Также к врачам с травмами обратились ребенок, мужчина и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Остальным помогли на месте ЧП.
Как рассказала корреспонденту «РГ» местная жительница Виктория Рожкова, пострадала пятилетняя девочка, которую из разрушенного дома вытащила ее бабушка, а мама ребенка погибла.
«В городе сейчас собирают деньги и вещи — люди остались без всего. Сейчас в центре спокойно, но ночь была ужасной. Жители не спали с двух часов ночи до пяти часов утра», — сказала она.
Виктория отметила, что в этот раз был, наверное, самый массированный налет за все время. Беспилотники летели по небу, их отражали силами ПВО. По предварительным подсчетам местных жителей, было сбито примерно десять БПЛА.
«Пострадали дома в центре, около музыкальной школы, и на выезде в сторону Сочи. Горит нефтебаза. Судя по столбам дыма, там три очага возгорания. Город работает. Маршрутки ходят», — уточнила Рожкова.
Напомним, в городе отменили занятия в школах. Сейчас в муниципалитете работают семь групп по подсчету нанесенного ущерба. Количество пострадавших может увеличиться по мере обращений, сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.
«Участники рабочих групп проинструктированы, если во время обхода их будут приглашать жители других домов, нужно зафиксировать повреждения. Потому что люди могли находиться в стрессе и не сразу сообразить, что нужно делать», — написал глава муниципалитета в своих соцсетях.
Пункты временно размещения открыли на базе средней школы № 6. Туда вынужденно обратились 10 человек. Людей обеспечили горячим питанием, водой и выпечкой.
Минувшей ночью массированная атака затронула и другие прибрежные города региона. В Новороссийске обломки попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в городскую больницу.
В Сочи из-за падения обломков оказались повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном, где выбито остекление.
Также частично поврежден детский сад в Дагомысе — ограждение и оконные блоки. Территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения.
Между тем в Международном аэропорту Сочи после ночной атаки БПЛА задержали 22 рейса, по одному отменили и совместили. Суточный план полетов составил 126 рейсов на прилет и вылет.
«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Обстановка спокойная. На данный момент скоплений пассажиров нет», — отметили в пресс-службе аэропорта курорта.
Всего в ночь со среды на четверг над российскими регионами уничтожили 207 вражеских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, дроны удалось перехватить в небе над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, а также в Краснодарском крае и Крыму.