Жительница Туапсе — о налете БПЛА: Сейчас спокойно, но ночь была ужасной

В Туапсинском округе ввели режим ЧС после ночной массированной атаки беспилотников, в ходе которой погибли двое (в том числе школьница) и есть пострадавшие. Кроме того, БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. На станции «Туапсе» на железнодорожных путях повреждена контактная сеть.