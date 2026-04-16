Главное из брифинга Минобороны 16 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 16 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам Украины

В течение суток в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • объекты оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет и БПЛА;
  • объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Писаревка Сумской области, а также четыре бригады в районах населенных пунктов Землянки, Избицкое, Никольское и Покаляное Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 145 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию РЭБ, семь складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 145 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, шести боевых бронированных машин, 16 автомобилей, станции РЭБ, десяти складов боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 340 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и склад боеприпасов.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области, Воздвижевка, Копани, Любицкое и Тимошевка Запорожской области.

Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.

«Уничтожены более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • пять управляемых авиабомб;
  • 270 БПЛА самолетного типа.

