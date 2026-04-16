Главное из брифинга Минобороны 16 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
Среди пораженных целей:
- объекты оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет и БПЛА;
- объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Писаревка Сумской области, а также четыре бригады в районах населенных пунктов Землянки, Избицкое, Никольское и Покаляное Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 145 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию РЭБ, семь складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 145 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, шести боевых бронированных машин, 16 автомобилей, станции РЭБ, десяти складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 340 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и склад боеприпасов.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области, Воздвижевка, Копани, Любицкое и Тимошевка Запорожской области.
Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.
«Уничтожены более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиабомб;
- 270 БПЛА самолетного типа.