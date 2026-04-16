В ходе СВО погиб 18-летний рядовой Николай Кочергин из Пермского края

Прощание с пермяком провели в Большесосновском округе.

Источник: Комсомольская правда

В селе Черновское Большесоновского округа Прикамья 16 апреля простились с погибшим в ходе СВО земляком. Рядовой Кочергин Николай Станиславович погиб две недели назад в возрасте 18 лет.

Николай Кочергин родился 26 сентября 2007 года в Перми. В восемь лет его зачислили 2015 году в первый класс инженерной школы им. Цирульникова. Через два года семья Кочергиных переехала в село Черновское, Николай продолжил обучение в сельской школе. После девятого класса он поступил в очерский Строгановский колледж.

В зоне проведения СВО Николай Станиславович проходил службу рядовым. Погиб при исполнении воинского долга 2 апреля 2026 года.

Администрация Большесосновского муниципального округа выражает искренние слова соболезнования родным и близким защитника Отечества.