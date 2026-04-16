Военный эксперт пояснил, как могут применять электромагнитные бомбы на Украине

«Бомбы такие есть. Есть боеголовки. При взрыве таких бомб выделяется электромагнитный импульс. Он может вырубать всю электронику, какая есть у противника в зоне в радиусе этого взрыва. Будем ли мы применять, насколько это нам выгодно с точки зрения цены? Есть такое негласное правило. Цель должна быть дороже, чем применяемое по ней оружие. Электромагнитные импульсы, электромагнитные снаряды, бомбы можно применять там, где это соответствует этому правилу. Я не уверен, что на один или два беспилотника это может подействовать. Другое дело, если будет лететь рой беспилотников. Тогда можно применять какую-нибудь ракету ПВО, чтобы она взорвалась в этом рое, чтобы все беспилотники одновременно были нивелированы», — сказал эксперт.