Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группы по оценке ущерба работают в Туапсинском округе после атаки дронов

В Туапсинском округе ликвидируют последствия атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов нанесла ущерб объектам на территории Туапсинского муниципального округа. Инцидент произошел в ночь на 16 апреля. В настоящее время на местах падений беспилотников работают оперативные группы и комиссии. Они должны оценить последствий и подсчитать ущерб, нанесенный инфраструктуре.

По предварительным данным, беспилотники около сотни помещений. Как сообщил глава округа Сергей Бойко, уже осмотрены 31 квартира. В пункте временного размещения находится 22 человека. Они обеспечены всем необходимым.

Специалисты обследуют территории, фиксируя повреждения инфраструктуры и частных владений. Комиссии, в состав которых входят представители администрации, МЧС, правоохранительных органов и коммунальных служб, проводят осмотр и паспортизацию каждого выявленного случая. Их задача — максимально точно определить характер и объем разрушений для последующего планирования восстановительных работ.

В социальных сетях и местных информационных каналах появились кадры с места событий. На видео запечатлены значительные повреждения зданий и прилегающих территорий. Официальные лица призывают граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и приближения к потенциально опасным обломкам.

