Группы по оценке ущерба работают в Туапсинском округе после атаки дронов

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов нанесла ущерб объектам на территории Туапсинского муниципального округа. Инцидент произошел в ночь на 16 апреля. В настоящее время на местах падений беспилотников работают оперативные группы и комиссии. Они должны оценить последствий и подсчитать ущерб, нанесенный инфраструктуре.
По предварительным данным, беспилотники около сотни помещений. Как сообщил глава округа Сергей Бойко, уже осмотрены 31 квартира. В пункте временного размещения находится 22 человека. Они обеспечены всем необходимым.
Специалисты обследуют территории, фиксируя повреждения инфраструктуры и частных владений. Комиссии, в состав которых входят представители администрации, МЧС, правоохранительных органов и коммунальных служб, проводят осмотр и паспортизацию каждого выявленного случая. Их задача — максимально точно определить характер и объем разрушений для последующего планирования восстановительных работ.
В социальных сетях и местных информационных каналах появились кадры с места событий. На видео запечатлены значительные повреждения зданий и прилегающих территорий. Официальные лица призывают граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и приближения к потенциально опасным обломкам.