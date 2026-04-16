Украинский майор попросил убежища в Румынии после похода в туалет

Украинский пограничник сбежал в Румынию во время официальных переговоров. Офицер отлучился в туалет, после чего попросил у принимающей стороны статус беженца.

Василий Лейко
Майор Государственной пограничной службы Украины совершил побег в Румынию во время проведения официальной встречи со своими иностранными коллегами. Об этом сообщает агентство ANNA-News со ссылкой на данные местных СМИ.

По информации источников, инцидент произошел в ходе переговоров, в которых принимал участие 28-летний офицер из Измаила. Во время мероприятия он отлучился в туалет и после этого не вернулся, запросив статус беженца у румынской стороны.

В настоящее время украинское ведомство проводит служебное расследование обстоятельств случившегося.