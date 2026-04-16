Медведев: Россия вышла с «задворков» в сфере технологий создания БПЛА

По его словам, тема беспилотников сегодня стала одной из наиболее актуальных не только из-за СВО, но и потому, что военные технологии способны дать импульс формированию целой отрасли.
«По-честному сказать, у нас это никак не развивалось. Я же помню все это еще по своей прежней работе. Мягко говоря, мы были на задворках технологических решений в сфере беспилотных летательных аппаратов. А сейчас совершенно иная ситуация», — сказал Медведев.
Он отметил, что развитие беспилотных технологий стало примером того, как в силу драматических событий, которые переживает страна, военные решения создают «принципиально новую отрасль».
В качестве исторической параллели Медведев привел развитие атомной сферы, когда создание ядерного оружия дало толчок становлению атомной энергетики.