Медведев: Россия вышла с «задворков» в сфере технологий создания БПЛА

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия раньше находилась «на задворках технологических решений» в сфере беспилотников, однако сейчас ситуация в этой области кардинально изменилась, в том числе на фоне специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, тема беспилотников сегодня стала одной из наиболее актуальных не только из-за СВО, но и потому, что военные технологии способны дать импульс формированию целой отрасли.

«По-честному сказать, у нас это никак не развивалось. Я же помню все это еще по своей прежней работе. Мягко говоря, мы были на задворках технологических решений в сфере беспилотных летательных аппаратов. А сейчас совершенно иная ситуация», — сказал Медведев.

Он отметил, что развитие беспилотных технологий стало примером того, как в силу драматических событий, которые переживает страна, военные решения создают «принципиально новую отрасль».

В качестве исторической параллели Медведев привел развитие атомной сферы, когда создание ядерного оружия дало толчок становлению атомной энергетики.

