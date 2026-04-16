В СВО погибли земляки Александр Селихин и Антон Соромотин из Очерского округа

В Очерском округе в один день простятся с погибшими на СВО земляками. Селихин Александр Николаевич и Соромотин Антон Александрович погибли весной этого года.
Александр Селихин родился 18 марта 1997 года в Краснокамске. В 2006 году вся семья переехала в поселок Павловский Очерского района. После окончания школы Александр работал вахтовым методом.
Осенью 2023 года Александр Николаевич подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Погиб 4 апреля 2026 года. Он останется в памяти родных и близких, друзей и сослуживцев надежным, добрым и открытым человеком.
Антон Соромотин родился 15 сентября 1988 года в Очере. Его отличали общительность и открытость, большое чувство юмора. Перед службой на передовой СВО работал в строительной сфере. Погиб при выполнении боевой задачи 17 марта 2026 года.
Прощание с погибшими земляками состоится 17 апреля с 11:00 в Доме культуры рабочего поселка Павловский. Администрация Очерского муниципального округа приносит искренние соболезнования родственникам, близким и друзьям погибших защитников Отечества.