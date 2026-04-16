Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СВО погибли земляки Александр Селихин и Антон Соромотин из Очерского округа

Прощание с военнослужащими проведут на мало Родине в один день.

Источник: Комсомольская правда

В Очерском округе в один день простятся с погибшими на СВО земляками. Селихин Александр Николаевич и Соромотин Антон Александрович погибли весной этого года.

Александр Селихин родился 18 марта 1997 года в Краснокамске. В 2006 году вся семья переехала в поселок Павловский Очерского района. После окончания школы Александр работал вахтовым методом.

Осенью 2023 года Александр Николаевич подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Погиб 4 апреля 2026 года. Он останется в памяти родных и близких, друзей и сослуживцев надежным, добрым и открытым человеком.

Антон Соромотин родился 15 сентября 1988 года в Очере. Его отличали общительность и открытость, большое чувство юмора. Перед службой на передовой СВО работал в строительной сфере. Погиб при выполнении боевой задачи 17 марта 2026 года.

Прощание с погибшими земляками состоится 17 апреля с 11:00 в Доме культуры рабочего поселка Павловский. Администрация Очерского муниципального округа приносит искренние соболезнования родственникам, близким и друзьям погибших защитников Отечества.