«Ураган» уничтожил американскую гаубицу М777 в зоне СВО. Видео

Экипаж РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» ликвидировал буксируемую гаубицу М777 американского производства, принадлежащую формированиям ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.
Вражеская позиция была выявлена в ходе воздушной разведки расчетом беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Получив точные данные о цели, военнослужащие оперативно развернули установку «Ураган» и выполнили залп 220-мм снарядами с дистанции более 30 километров.
Корректировку огня и фиксацию попаданий в режиме реального времени обеспечивали операторы БПЛА. Последующий мониторинг подтвердил полное уничтожение гаубицы, а также ликвидацию артиллерийского расчета противника.