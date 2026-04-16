Рютте: Бельгия выделила Украине €1,1 млрд военной помощи

Генсек НАТО не уточнил, когда эта помощь будет направлена Киеву.

ПРАГА, 16 апреля. /ТАСС/. Бельгия предоставила Киеву новый блок военной помощи в размере €1,1 млрд, сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Чехию.

«Вчера в Берлине [на заседании коалиции желающих по Украине] ряд стран НАТО объявили о выделении новой помощи Украине. Бельгия объявила о выделении €1,1 млрд», — сказал он.

Рютте не уточнил, когда эта помощь будет направлена Киеву.

