Средства ПВО сбили три БПЛА ВСУ над Ленобластью

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об это сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над Ленинградской областью сбиты 3 БПЛА», — написал губернатор в телеграм-канале.
Дрозденко ранее предупредил, что в регионе объявлена беспилотная опасность. В Росавиации добавили, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.
Напомним, в результате атаки ВСУ на Ленобласть пострадали два человека. По словам Дрозденко, пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.
Как сообщал KP.RU, 16 апреля при украинской беспилотной атаке на Туапсе погибли двое детей — пяти и четырнадцати лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что пострадали двое взрослых, которые сейчас находятся под наблюдением врачей.