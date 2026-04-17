Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

.МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Расчеты РСЗО «Ураган» морских пехотинцев в составе группировки войск «Центр» сорвали проведение ротации живой силы ВСУ на добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

По сообщению ведомства, в ходе проведения воздушной разведки армией России на Добровольском направлении было выявлено скопление живой силы противника в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного ВСУ.

«После проведение доразведки было определено, что боевики ВСУ пытаются осуществить перемещение личного состава. Командованием было принято решение о нанесении огневого поражения противнику силами реактивных систем залпового огня “Ураган”, — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах расчет реактивных систем залпового огня «Ураган» 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Центр» наносит удар по выявленной цели.

«По данным объективного контроля, который проводился в режиме реального времени, все назначенные цели были успешно поражены», — рассказали в Минобороны России.