Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

По сообщению ведомства, в ходе проведения воздушной разведки армией России на Добровольском направлении было выявлено скопление живой силы противника в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного ВСУ.
«После проведение доразведки было определено, что боевики ВСУ пытаются осуществить перемещение личного состава. Командованием было принято решение о нанесении огневого поражения противнику силами реактивных систем залпового огня “Ураган”, — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах расчет реактивных систем залпового огня «Ураган» 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Центр» наносит удар по выявленной цели.
«По данным объективного контроля, который проводился в режиме реального времени, все назначенные цели были успешно поражены», — рассказали в Минобороны России.