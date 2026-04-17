ВС России ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

По данным военного ведомства, расчеты САУ ежедневно уничтожают опорные пункты, артбатареи, вооружение и военную технику ВСУ в зоне спецоперации.
«В этот раз в ходе выполнения боевой задачи один из расчетов САУ “Пион” 45-й артиллерийской Свирской ордена Богдана Хмельницкого бригады большой мощности группировки войск “Запад” уничтожил пункт временной дислокации и пункты управления БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.
Передача изображения и координация действий расчёта велась с применением штатных средств связи.
Российские бойцы отметили, что «предоставленных мощностей хватает для ведения видеотрансляций, оперативной передачи необходимых материалов, а также создания аудио- и видеоконференций».
В ведомстве уточнили, что в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО артиллерийские расчеты и операторы БПЛА войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными инженерами средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки.
Подчеркивается, что подразделения группировки войск «Запад» продолжают круглосуточное уничтожение формирований ВСУ в Купянском районе Харьковской области.