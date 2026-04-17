ВС России уничтожили бронемашину HMMVW и танк ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов в режиме «свободной охоты» поразили тяжелую военную технику ВСУ, включая боевую бронемашину HMMVW производства США и украинский танк в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Бойцы расчетов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки “Центр” уничтожили танк, боевые бронированные машины, беспилотники, бронетранспортер и пикапы с живой силой ВСУ, а также боевую бронированную машину HMMVW производства США на Добропольском направлении СВО», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, специалисты российских беспилотных подразделений эффективно действуют в тыловых районах противника, организуют засады, поражая бронированные цели и ведя постоянный мониторинг воздушного пространства.

«Выполняя задачи на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах, операторы дронов уничтожили обнаруженные гексакоптеры R-18 противника и вражеский танк, выполняющий марш на позицию», — добавили в ведомстве.

Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов группировки войск «Центр» украинские формирования ежедневно несут существенные потери в живой силе и технике.

«Такие результаты демонстрируют высокую эффективность применения беспилотных систем в зоне проведения СВО», — подытожили в Минобороны России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше