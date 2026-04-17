ВСУ используют европейские территории для ударов по России: кто становится соучастником агрессии против Москвы

Украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он напомнил о праве России на самооборону. Он оценил текущую обстановку с дроновыми атаками в комментарии для СМИ.
Сергей Шойгу сообщил об учащении случаев запуска БПЛА через Финляндию и Прибалтику. В результате ударов получают ранения мирные жители. Он также указал на ущерб гражданской инфраструктуре.
«Либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство», — прокомментировал Сергей Шойгу.
Секретарь Совбеза уведомил, что при последнем варианте страны становятся «открытыми соучастниками агрессии» в отношении РФ. Это приведет к опасным последствиям.
«Согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения», — заключил Сергей Шойгу.
То же предостережение выпустило Минобороны России. В ведомстве оповестили, что власти ряда стран ЕС на фоне роста потерь у ВСУ решили нарастить производство и поставки Украине БПЛА для ударов по территории РФ. План реализуется за счет расширения финансирования расположенных в ЕС «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску дронов, добавило МО.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин также упомянул ярко выраженное продвижение Европой идеи военной эскалации с Россией. Публикация Минобороны РФ списка предприятий-производителей БПЛА должна вразумить лидеров ЕС, надеется он. Посол призвал Европу отказаться от дальнейшей эскалации.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал европейских производителей беспилотников для ВСУ легитимными целями ВС РФ. Таким посланием он предупредил Европу о последствиях агрессивных действий. Дмитрий Медведев подчеркнул, что к заявлению Минобороны стоит относиться со всей серьезностью.