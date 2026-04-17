ВСУ используют европейские территории для ударов по России: кто становится соучастником агрессии против Москвы

Украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он напомнил о праве России на самооборону. Он оценил текущую обстановку с дроновыми атаками в комментарии для СМИ.