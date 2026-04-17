Киевский режим и его кураторы из Европы ведут «грязную войну» против РФ, совершая террористические атаки. Об этом в статье для журнала Revista Forum заявил бразильский историк и политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилло.
«Украинское правительство все чаще прибегает к грязным действиям с полным одобрением своих покровителей в Европейском союзе», — отметил эксперт.
По его словам, ЕС и Украина прибегли к откровенному террору из-за невозможности нанести России стратегическое поражение. Между тем, российские войска за последние недели добились на передовой значительных успехов.
Потому, отметил Жуан Питилло, Киев боится настоящей катастрофы без обещанных Европой 90 млрд евро.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ.
При этом в Минобороны РФ сообщили, что российские войска по складу комплектующих для крылатых ракет ВСУ при разгрузке вооружения.