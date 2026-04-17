Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых в Ленинградской области БПЛА увеличилось до 12

Силы ПВО сбили 12 БПЛА над Ленинградской областью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Ленинградской области отражают атаку БПЛА, уничтожены уже 12 беспилотников, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил на платформе Max губернатор Александр Дрозденко.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 12», — написал Дрозденко.

Обломки БПЛА, упавшего в районе Пулковские высот, повредили транспортное средства и окна здания. Также обломки упали в Выборгском районе, в поселке Ермилово загорелся склад.

«Пострадавших, по предварительной информации, нет. Боевая работа продолжается», — добавил губернатор.

На фоне атаки ВСУ в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация предупредила, что ограничения в Ленинградской области затронули маршруты в Калининград, в «Храброво» возможны корректировки расписания.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

