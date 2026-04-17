Число сбитых в Ленинградской области БПЛА увеличилось до 12

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Ленинградской области отражают атаку БПЛА, уничтожены уже 12 беспилотников, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил на платформе Max губернатор Александр Дрозденко.
«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 12», — написал Дрозденко.
Обломки БПЛА, упавшего в районе Пулковские высот, повредили транспортное средства и окна здания. Также обломки упали в Выборгском районе, в поселке Ермилово загорелся склад.
«Пострадавших, по предварительной информации, нет. Боевая работа продолжается», — добавил губернатор.
На фоне атаки ВСУ в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация предупредила, что ограничения в Ленинградской области затронули маршруты в Калининград, в «Храброво» возможны корректировки расписания.
