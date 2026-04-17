Выяснилось, чем ВСУ заманивают молодежь в армию: обман назвали циничным

Сальдо: ВСУ заманивают молодежь в войска беспилотных систем службой в тылу.

ВСУ обманом заманивают украинскую молодежь в войска беспилотных систем, обещая ей службу исключительно в тылу. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обещают им, что они на передовую не пойдут, они будут находиться в пунктах управления. Но там так же опасно, как и на фронте. Может, менее опасно, но они тоже подвержены ударам и поражению», — сказал он.

Недавно главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что главная проблема украинской армии сейчас — острая нехватка личного состава.

Ранее народный депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что количество дезертиров и самовольно сбегающих часть бойцов на Украине совсем скоро сравняется с численностью ВСУ.