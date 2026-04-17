Над Ленобластью отражают массированный налет БПЛА: власти сообщают о повреждениях

Семь БПЛА сбили над Ленобластью, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Под утро 17 апреля ВСУ начали массированную атаку на Ленинградскую область. К 06:45 известно о семи сбитых БПЛА. Фиксируются несущественные повреждения на земле. Об этом сообщил в MAX губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его данным, в районе Пулковских высот осколками БПЛА повреждено одно транспортное средство. Кроме того, посечены окна соседнего здания. Боевая работа по отражению атаки продолжается, добавил губернатор.

«Фиксируют падение обломков БПЛА в Выборгском районе. Без ущерба. Пострадавших по предварительной информации нет», — написал Александр Дрозденко.

Прошлой ночью массированную атаку дронов отразили в Туапсе. Повреждения получили 52 частных и восемь многоквартирных домов. Обследование прошли 43 жилых помещения, в них проживает 122 человека. В городе работает пункт временного размещения.

