Над Ленобластью отражают массированный налет БПЛА: власти сообщают о повреждениях

Под утро 17 апреля ВСУ начали массированную атаку на Ленинградскую область. К 06:45 известно о семи сбитых БПЛА. Фиксируются несущественные повреждения на земле. Об этом сообщил в MAX губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По его данным, в районе Пулковских высот осколками БПЛА повреждено одно транспортное средство. Кроме того, посечены окна соседнего здания. Боевая работа по отражению атаки продолжается, добавил губернатор.
«Фиксируют падение обломков БПЛА в Выборгском районе. Без ущерба. Пострадавших по предварительной информации нет», — написал Александр Дрозденко.
Прошлой ночью массированную атаку дронов отразили в Туапсе. Повреждения получили 52 частных и восемь многоквартирных домов. Обследование прошли 43 жилых помещения, в них проживает 122 человека. В городе работает пункт временного размещения.