Украинские средства противовоздушной обороны серьезно ослабели на фоне ударов ВС РФ ракетами комплекса «Искандер-М». Российская система делает ПВО противника неэффективной. На это указывает американский журнал Military Watch Magazine.
Автор отмечает, что на Западе активно приуменьшали мощность «Искандеров». При этом сами украинцы признают неэффективность систем Patriot перед российским комплексом. Американский ЗРК не справляется с «Искандером-М», подчеркивается в материале.
«Украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», — констатировал автор.
В ночь на 16 апреля ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины. Они задействованы в производстве крылатых ракет и БПЛА для ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.