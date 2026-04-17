Пограничники 7-го погранотряда Украины переведены с польской границы на Великобурлукское направление Харьковской области. Причиной передислокации стали тяжелые потери ВСУ. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.
«Некрологи украинских националистов показали, что потери 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе села Амбарного вынудили украинское командование доукомплектовать тяжелую механизированную бригаду пограничниками из элитного львовского 7-го погранотряда», — сказал собеседник агентства.
При этом, часть из переброшенных пограничников уже уничтожена.
Накануне сообщалось, что подразделения украинской армии, которые были сформированы по схеме главкома Александра Сырского, несут большие потери на всех участках передовой. Схема, согласно которой «смешивается пушечное мясо» и «элитные силы», оказалась неэффективной.
Ранее командование Вооруженных сил Украины начало перебрасывать воинские соединения на сумское направление. На данный момент отправлены не менее девяти бригад и подразделений.