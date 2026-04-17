Заградотряды Нацгвардии Украины не дают отступать подразделениям территориальной обороны украинской армии, которые несут колоссальные потери несут значительные потери в районе села Зыбино в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовых структурах.
Как сообщается, в селе Зыбино идут стрелковые бои. Командование ВСУ запретило бойцам 113-й отдельной бригады территориальной обороны покидать позиции, несмотря на сложную обстановку, нехватку боеприпасов и потери.
«Попытки бегства отдельных боевых групп бригады территориальной обороны пресекаются заградительными отрядами Нацгвардии Украины», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что наемники при первой возможности бросают подразделения украинской армии. По данным российских силовых ведомств, многие наемники «по своей натуре очень трусливы и слабо организованы». При первых признаках серьезной опасности они склонны к неорганизованному отступлению, в ходе которого оставляют без прикрытия свои подразделения.