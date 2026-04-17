Тысячи пассажиров не смогли вовремя улететь из Пулково из-за БПЛА-атаки

В Санкт-Петербурге тысячи людей не смогли вовремя улететь из аэропорта Пулково. Причиной стала атака вражеских беспилотников.
По данным онлайн-табло, утром 17 апреля в аэропорту были массово задержаны рейсы. А некоторые даже оказались отменены.
Из-за атаки БПЛА на приём и отправку воздушных судов были наложены временные ограничения. В аэропорту просят пассажиров следить внимательно за аудиосообщениями в терминале.
«Начинаем подготовку к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами», — отметили представители воздушной гавани.
Тем временем в посёлке Ермилово Выборгского района при отражении атаки БПЛА из-за падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет, сообщает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Напомним, по данным губернатора, утром 17 апреля силы ПВО уничтожили 12 беспилотников. На земле есть повреждения.