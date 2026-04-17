Тысячи пассажиров не смогли вовремя улететь из Пулково из-за БПЛА-атаки

Представители аэропорта выступили со специальным обращением.

В Санкт-Петербурге тысячи людей не смогли вовремя улететь из аэропорта Пулково. Причиной стала атака вражеских беспилотников.

По данным онлайн-табло, утром 17 апреля в аэропорту были массово задержаны рейсы. А некоторые даже оказались отменены.

Из-за атаки БПЛА на приём и отправку воздушных судов были наложены временные ограничения. В аэропорту просят пассажиров следить внимательно за аудиосообщениями в терминале.

«Начинаем подготовку к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами», — отметили представители воздушной гавани.

Тем временем в посёлке Ермилово Выборгского района при отражении атаки БПЛА из-за падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет, сообщает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, по данным губернатора, утром 17 апреля силы ПВО уничтожили 12 беспилотников. На земле есть повреждения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше