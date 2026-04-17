Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Складское помещение загорелось в результате падения обломков БПЛА в Ленобласти

ЧП произошло в Выборгском районе.

Источник: Комсомольская правда

Утром 17 апреля на территории Ленинградской области объявили режим воздушной опасности. Местных жителей также предупредили о снижении скорости мобильного интернета. Примерно в половине восьмого утра губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил о ЧП в Выборгском районе, которое случилось при отражении атаки БПЛА.

— В поселке Ермилово в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет. На место происшествия привлекли пожарные части района.

уточнил Дрозденко

До этого, по информации Дрозденко, над Ленинградской областью перехватили и уничтожили 12 беспилотников. Глава региона добавил, что в результате падения БПЛА в Ломоносовском районе его осколки повредили машину и окна соседнего дома.

— Также фиксируют падение обломков беспилотника в Выборгском районе. Без ущерба. Пострадавших нет, — добавил Дрозденко.

В Пулково, еще около четырех часов утра, объявили о введении временных ограничений на прем и выпуск самолетов. Однако уже в половине восьмого аэропорт Петербурга призвал пассажиров следить за сообщениями в терминале, поскольку воздушная гавань начала готовиться к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше