Складское помещение загорелось в результате падения обломков БПЛА в Ленобласти

Утром 17 апреля на территории Ленинградской области объявили режим воздушной опасности. Местных жителей также предупредили о снижении скорости мобильного интернета. Примерно в половине восьмого утра губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил о ЧП в Выборгском районе, которое случилось при отражении атаки БПЛА.
— В поселке Ермилово в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет. На место происшествия привлекли пожарные части района.
До этого, по информации Дрозденко, над Ленинградской областью перехватили и уничтожили 12 беспилотников. Глава региона добавил, что в результате падения БПЛА в Ломоносовском районе его осколки повредили машину и окна соседнего дома.
— Также фиксируют падение обломков беспилотника в Выборгском районе. Без ущерба. Пострадавших нет, — добавил Дрозденко.
В Пулково, еще около четырех часов утра, объявили о введении временных ограничений на прем и выпуск самолетов. Однако уже в половине восьмого аэропорт Петербурга призвал пассажиров следить за сообщениями в терминале, поскольку воздушная гавань начала готовиться к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».