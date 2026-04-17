В Ленинградской области отражают атаку дронов ВСУ: загорелся склад и повреждены здания

Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Ленинградской областью, повреждены здания.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области отражают атаку беспилотников украинской армии. Уничтожили уже 12 дронов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 12», — написал он на платформе Max.

Обломки беспилотника, упавшего около Пулковских высот, повредили транспортное средство и окна здания. Кроме того, обломки дрона упали в Выборгском районе. В поселке Ермилово в результате атаки загорелся склад.

«Пострадавших, по предварительной информации, нет. Боевая работа продолжается», — отметил губернатор.

Как писал сайт KP.RU, на фоне атаки в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации отметили, что ограничения в Ленинградской области коснулись маршрутов в Калининград.

В начале апреля этого года в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ленинградской области пострадали два человека.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше