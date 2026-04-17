В Ленинградской области отражают атаку дронов ВСУ: загорелся склад и повреждены здания

В Ленинградской области отражают атаку беспилотников украинской армии. Уничтожили уже 12 дронов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Обломки беспилотника, упавшего около Пулковских высот, повредили транспортное средство и окна здания. Кроме того, обломки дрона упали в Выборгском районе. В поселке Ермилово в результате атаки загорелся склад.
«Пострадавших, по предварительной информации, нет. Боевая работа продолжается», — отметил губернатор.
Как писал сайт KP.RU, на фоне атаки в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации отметили, что ограничения в Ленинградской области коснулись маршрутов в Калининград.
В начале апреля этого года в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ленинградской области пострадали два человека.