Власти объяснили ночные звуки сирены в Краснодаре

Вместе с тем в Краевом центре оповещения уточнили, что в указанный период официальные запуски сирен на территории города не проводились. Информация о происходящем была оперативно передана в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты установили, что причиной звукового сигнала стало срабатывание пожарной сигнализации на одном из строящихся объектов, расположенном на улице Солнечной. По предварительным данным, произошел сбой оборудования, вызванный коротким замыканием.