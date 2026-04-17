Ночью над Севастополем сбили три воздушные цели

В ночь на 17 апреля в Севастополе силы ПВО и Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, были сбиты три воздушные цели.
Губернатор добавил, что, по данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданских объектов в городе зафиксировано не было.
Кроме того, в ночь с 16 на 17 апреля, по данным Минобороны России, над территориями страны было ликвидировано свыше 60 вражеских дронов, в том числе над Крымом.
