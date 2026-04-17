Режим воздушной опасности отменили в Ленобласти

В 47-м регионе силы ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В начале девятого часа утра 17 апреля в Ленинградской области объявили о снятии режима воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко. За утро силы ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотников, но без повреждений не обошлось.

— В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА его осколки повредили машину и окна соседнего дома. Также зафиксировали падение обломков беспилотника в Выборгском районе, но без ущерба. По предварительной информации, пострадавших нет, — ранее уточнил Дрозденко.

Глава соседнего региона добавил, что при отражении атаки в поселке Ермилово Выборгского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание складского помещения. Но среди людей никто не пострадал. На ликвидацию последствий ЧП бросили силы пожарных частей района.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что из-за атаки беспилотников на Ленобласть в Пулково вводили временные ограничения. Вовремя вылететь не смогли более 30 рейсов.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
