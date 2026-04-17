«Украинская противовоздушная оборона всё сильнее ослабевает», — говорится в материале.
В материале отмечается, что, несмотря на попытки западных стран преуменьшить мощность этих ракетных комплексов, командование Вооруженных сил Украины неоднократно подтверждало, что даже американские системы ПВО Patriot не способны обеспечить надежную защиту от ракет «Искандер».
Минобороны РФ 16 апреля сообщило, что армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Атака была осуществлена в ответ на террористические действия Киева по гражданским объектам в России.