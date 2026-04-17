В Пулково после ночной атаки БПЛА на Ленобласть задержано более 30 рейсов

Утром 17 апреля аэропорт Пулково столкнулся с масштабным сбоем расписания из-за введения временных ограничений на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Было задержано свыше 30 рейсов на вылет, часть направлений отменена.

Источник: Коммерсантъ

Среди задержанных направлений — Москва, Краснодар, Ставрополь, Калининград, Казань, Махачкала, Астрахань, Мурманск, Сочи, Астана и другие. Отменены рейсы преимущественно в Москву, а также в Стамбул и Тегеран. Несколько прибывающих бортов были направлены на запасные аэродромы.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в ночь на 17 апреля над регионом силами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 беспилотников. В результате падения обломков в районе Пулковских высот зафиксировано повреждение одного транспортного средства и окон соседнего здания, пострадавших нет.

