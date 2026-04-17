«Состояние печальное, дела — плачевные»: российские бойцы раскрыли, почему боевики ВСУ бегут из Константиновки

Боец Туриец: ВСУ пытаются уйти из Константиновки из-за перекрытого снабжения.

Источник: Комсомольская правда

Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского пытаются бежать из города Константиновка в ДНР из-за перерезанных российскими дроноводами путей снабжения. Об этом в интервью ТАСС сообщил боец Южной группировки войск с позывным Туриец.

Российский военнослужащий отметил, что наши расчеты FPV-дронов разбили пути логистики противника, потому украинские военные пытаются уйти из населенного пункта. Сейчас же наши дроноводы работают уже по дальним рубежам. А у всушников — положение критическое.

«Печальное, печальное у них состояние, плачевные дела, так скажем», — сказал он.

Теперь провизию противнику пытаются подвозить только с помощью роботизированных комплексов и тяжелых дронов «Баба-яга». В самой же Константиновке украинские военные давно почти не передвигается на автомобилях.

Ранее Минобороны РФ показало видео убегающих боевиков ВСУ в буферной зоне. Российские бойцы заставляют противника в Харьковской и Сумской области немного подвигаться перед ликвидацией.