Мотоциклист погиб при целенаправленной атаке дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области водитель мотоцикла погиб в результате целенаправленной атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, удар был нанесен по движущемуся транспортному средству в одном из сел области. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, по данным Министерства обороны РФ, за ночь на пятницу, 17 апреля, российские средства противовоздушной обороны сбили 62 украинских беспилотника над регионами России. В Ленинградской области отражали активную атаку беспилотников. Уничтожили по меньшей мере 12 дронов.
