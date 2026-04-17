Росгвардейцы отработали стрельбу из РПО и ГМ-94 в зоне СВО. Видео

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в Донецкой Народной Республике, провели комплексные занятия по огневой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе занятий на одном из полигонов личный состав отработал навыки применения реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и МРО-А, а также магазинных гранатометов ГМ-94.
Последние отличаются высокой универсальностью и позволяют использовать боеприпасы различных типов, включая термобарические, дымовые, а также светошумовые и светоакустические гранаты.
Как отметили в пресс-службе, все назначенные цели были успешно поражены.