Росгвардейцы отработали стрельбу из РПО и ГМ-94 в зоне СВО. Видео

В Донецкой Народной Республике росгвардейцы провели тренировку по огневой подготовке. Бойцы отработали навыки обращения с тяжелым вооружением, успешно поразив все учебные мишени.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в Донецкой Народной Республике, провели комплексные занятия по огневой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе занятий на одном из полигонов личный состав отработал навыки применения реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и МРО-А, а также магазинных гранатометов ГМ-94.

Последние отличаются высокой универсальностью и позволяют использовать боеприпасы различных типов, включая термобарические, дымовые, а также светошумовые и светоакустические гранаты.

Как отметили в пресс-службе, все назначенные цели были успешно поражены.