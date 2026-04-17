СК установил, кто причастен к ракетной атаке ВСУ по Брянской области

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. Главе СК было доложено по делу о теракте, совершенном ВСУ 10 марта в Брянске и Брянской области с помощью не менее 16 ракет Storm Shadow. Отмечается, что в результате преступления погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний, повреждены также более 420 объектов гражданской инфраструктуры.