ВС России нанесли шесть мощных ударов по украинским объектам за неделю

«С 11 по 17 апреля текущего года, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.