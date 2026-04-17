Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада» за неделю

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за неделю нанесла поражение живой силе и технике различных бригад ВСУ, противник потерял свыше 1195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1195 военнослужащих», — говорится в недельной сводке (с 11 по 17 апреля) российского ведомства.

Кроме того, противник потерял, 23 боевые бронированные машины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и материальных средств.