ВСУ за неделю потеряли до 2090 боевиков в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения “Азов”* (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.). Всего на данном направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины и 48 автомобилей. Уничтожено 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.