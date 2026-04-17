ВСУ за неделю потеряли до 2090 боевиков в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» в течение недели улучшили положение по переднему краю, Киев на этом направлении потерял свыше 2090 военных и 34 боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения “Азов”* (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.). Всего на данном направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины и 48 автомобилей. Уничтожено 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

* Запрещенная в России террористическая организация