Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российская группировка войск «Юг» за неделю улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям украинских бригад, противник потерял свыше 1085 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих», — говорится в недельной сводке (с 11 по 17 апреля) российского ведомства.

Кроме того, противник потерял 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.