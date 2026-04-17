ВСУ за неделю потеряли более 1555 боевиков в зоне действий «Востока»

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», говорится в сводке военного ведомства.
«Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск “Восток” составили более 1555 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщило Минобороны.
Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств, отметило МО РФ.