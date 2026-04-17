«Почему Украина предоставила ФРГ доступ к системе DELTA? Немцы прикрываются тем, что обучают искусственный интеллект для ведения боя через платформы управления, но на самом деле они изучают стратегии для нанесения ударов по России», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт добавил, что Германия стала государством, которое определяет Россию как основного врага. Дандыкин напомнил, что ФРГ является главным спонсором Украины — немецкие оборонные предприятия поставляют ВСУ боевые дроны для ударов по российским территориям и войскам. Он отметил, что представители бундесвера теперь также имеют возможность наблюдать за боевыми действиями России и Украины в прямом эфире.
Василий Дандыкин обратил внимание, что Германия занялась модернизацией собственной армии, чтобы сделать вооруженные силы самыми мощными в Европе. На оборонные цели привлекаются не только средства из бюджета страны, но и оформляются крупные кредиты.
Ранее издание Defense News сообщило, что Киев предоставил Берлину доступ к своей системе наблюдения за линией соприкосновения и другим цифровым платформам.