Военный эксперт объяснил, зачем ФРГ подключилась к DELTA Украины

Присоединение Германии к украинской системе DELTA, которая позволяет следить за ситуацией на линии боевого соприкосновения, может свидетельствовать о подготовке германских военных к атакам по России. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

«Почему Украина предоставила ФРГ доступ к системе DELTA? Немцы прикрываются тем, что обучают искусственный интеллект для ведения боя через платформы управления, но на самом деле они изучают стратегии для нанесения ударов по России», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт добавил, что Германия стала государством, которое определяет Россию как основного врага. Дандыкин напомнил, что ФРГ является главным спонсором Украины — немецкие оборонные предприятия поставляют ВСУ боевые дроны для ударов по российским территориям и войскам. Он отметил, что представители бундесвера теперь также имеют возможность наблюдать за боевыми действиями России и Украины в прямом эфире.

Василий Дандыкин обратил внимание, что Германия занялась модернизацией собственной армии, чтобы сделать вооруженные силы самыми мощными в Европе. На оборонные цели привлекаются не только средства из бюджета страны, но и оформляются крупные кредиты.

Ранее издание Defense News сообщило, что Киев предоставил Берлину доступ к своей системе наблюдения за линией соприкосновения и другим цифровым платформам.