Артиллеристы 61-й гвардейской бригады морской пехоты сорвали попытку ротации украинских подразделений на добропольском направлении. Удар по позициям противника был нанесен из реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщает Министерство обороны.
Скопление сил ВСУ в одном из подконтрольных Киеву населенных пунктов обнаружила воздушная разведка. Операторы беспилотников провели доразведку и выяснили, что противник готовится к смене личного состава на позициях.
После получения точных координат командование приняло решение задействовать реактивную артиллерию. Расчет комплекса «Ураган» оперативно выдвинулся на рубеж, развернул установку и нанес массированный удар по назначенному квадрату. Кадры объективного контроля подтвердили успешное поражение всех целей.