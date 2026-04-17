Морпехи сорвали ротацию ВСУ на добропольском направлении ударом «Урагана». Видео

Российские морпехи из группировки «Центр» сорвали попытку ротации украинских войск на добропольском направлении. Как сообщили в Минобороны, скопление противника выявили операторы дронов, после чего по координатам был нанесен точный удар из РСЗО «Ураган».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы 61-й гвардейской бригады морской пехоты сорвали попытку ротации украинских подразделений на добропольском направлении. Удар по позициям противника был нанесен из реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщает Министерство обороны.

Скопление сил ВСУ в одном из подконтрольных Киеву населенных пунктов обнаружила воздушная разведка. Операторы беспилотников провели доразведку и выяснили, что противник готовится к смене личного состава на позициях.

После получения точных координат командование приняло решение задействовать реактивную артиллерию. Расчет комплекса «Ураган» оперативно выдвинулся на рубеж, развернул установку и нанес массированный удар по назначенному квадрату. Кадры объективного контроля подтвердили успешное поражение всех целей.