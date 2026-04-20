Что происходит в зоне СВО и где ждать главных боев весной и летом — прогноз военных экспертов

Ситуация на фронте: тактика инфильтрации и «серая зона»
Линия боевого соприкосновения постепенно трансформируется в протяженную «серую зону», где контроль над территориями остается оспариваемым. Это ограничивает возможности масштабного наступления обеих сторон.
Линия соприкосновения сейчас размыта и становится сплошной «серой зоной» шириной порядка 30 километров… по карте ее провести невозможно.
На этом фоне обе стороны активно используют тактику инфильтрации — действия малыми группами с проникновением вглубь обороны противника. В результате формируется «слоеный пирог», где подразделения находятся в непосредственной близости и постоянно маневрируют.
Получается такой «слоеный пирог», где наши штурмовые группы и группы ВСУ перемешаны. Поэтому какие-то активные боевые действия невозможны.
По оценке военного эксперта Андрея Марочко, принципиальных изменений в стратегии сторон не произошло, однако ранее обе армии уже отказались от классических схем ведения боя и перешли к масштабированию наиболее эффективных практик.
С повышением температуры воздуха на улице идет и накал страстей на линии боевого соприкосновения. Отмечается рост интенсивности боевых действий практически по всей линии боевого соприкосновения. Это было ожидаемо, поскольку весеннее-летний период всегда более благоприятный, этим пользуется как противник, так и наши военнослужащие.
Влияние блокировки Starlink на связь
По словам военкора Линина, один из ключевых факторов, повлиявших на динамику боевых действий на линии соприкосновения — ситуация со средствами связи и управления. Он указывает, что ранее часть задач — от разведки до наведения ударных беспилотников — обеспечивалась за счет Starlink.
Отключение терминалов спутниковой связи Starlink, по его оценке, ограничило возможности для оперативного поражения целей и может сдерживать наступление. При этом Линин подчеркивает, что «ни на одном участке фронта военно-стратегическая инициатива российских сил не была оспорена и остается за ВС РФ».
Военкор отмечает, что войска уже используют системы спутниковой связи отечественного производства, в частности «Спирит-030», которые должны обеспечить автономность от любых западных систем и устойчивость управления. «Как только произойдет полный переход на новые системы спутниковой связи, наступательные действия будут активизироваться», — считает Линин.
В Минобороны России ранее подчеркивали, что отключение спутникового интернета Starlink не повлияло на управление подразделениями и эффективность боевых действий. По данным ведомства, системы связи и наведения продолжают работать в штатном режиме. Там также отметили, что подобные средства применялись лишь ограниченно и не играли определяющей роли.
Где ожидаются наиболее интенсивные бои
Наиболее напряженные участки фронта, по оценкам экспертов, в ближайшие месяцы сохранятся на Запорожском и Донецком направлениях.
Наиболее интенсивные бои, конечно, будут происходить на запорожском направлении. Мы будем продвигаться к Запорожью. Безусловно, будут бои за полное освобождение Донбасса. Прежде всего — окончательное освобождение Клещеевки и Красного Лимана, переход к активным боевым действиям за Славянско-Краматорскую агломерацию.
По словам Линина, развитие боевых действий будет происходить последовательно — с концентрацией усилий на отдельных участках и их поэтапным расширением.
Военный эксперт Андрей Марочко также указывает на уже происходящее смещение акцентов с Запорожского направления на территорию Донецкой Народной Республики. По его словам, именно здесь сейчас фиксируется рост интенсивности боевых действий.
Сейчас идет резкий акцент как раз на Донецкую Народную Республику. Идет увеличение натиска со стороны наших войск на Славянско-Краматорскую агломерацию. Более интенсивно действуем в районе Красного Лимана, в Константиновке.
По его словам, активные боевые действия разворачиваются сразу на нескольких участках, включая Добропольское направление, однако ключевые столкновения сосредоточены в Донбассе.
Славянск и Краматорск остаются крупными оборонительными узлами с подготовленной ВСУ инфраструктурой, поэтому бои на этих участках могут затянуться, прогнозируют эксперты.
Попытки контрнаступления ВСУ
Попытки контратак со стороны украинских сил, по оценкам экспертов, сохраняются, однако их масштаб остается ограниченным и не предполагает крупных наступательных операций. Марочко отмечает, что на текущем этапе действия ВСУ носят локальный характер и направлены на поиск уязвимых участков обороны.
Сейчас у украинского командования нет таких ресурсов… силы и средства позволяют только точечные удары.
По его словам, украинское командование продолжает «прощупывать» линию соприкосновения и наносить удары по уязвимым участкам. Наиболее вероятные зоны для таких действий — южные участки фронта.
Сейчас контратаки украинских боевиков происходят в Днепропетровской и Запорожской областях. Предполагаю, что Зеленский задался целью освободить родную область и для этого не жалеет никаких ресурсов.
Линин также выделяет Запорожское направление как участок фронта, где есть наиболее выгодные условия для скрытного сосредоточения ВСУ — благодаря особенностям местности и наличию подготовленных оборонительных позиций.
В Запорожье могут сконцентрировать большие силы, невидимые для нас — это большой город, там есть огромные промышленные территории, где можно легко укрыть и технику, и людей.
По мнению военкора, попытки контратак возможны и в районе Красного Лимана, однако ключевые бои развернутся за Славянско-Краматорскую агломерацию. Славянск и Краматорск остаются для ВСУ принципиальными направлениями обороны, добавляет Линин.