Главное из брифинга Минобороны 11 — 17 апреля 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 11 по 17 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 11 по 17 апреля ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве крылатых ракет;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • места сборки и хранения ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Зыбино и Волчанские Хутора в Харьковской области.

«Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Севера» за неделю атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1085 боевиков. Также ВСУ лишились танка, девяти боевых бронированных машин, 83 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, девяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения «Запада» заняли выгодные рубежи

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали девять бригад противника.

Потери украинской стороны составили: свыше 1195 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 бригадам ВСУ.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1085 бойцов, 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО Vampire, шесть станций РЭБ, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» перешел на новые позиции

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 11 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили 1555 человек. Также украинская сторона лишилась двух танков, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, трех артиллерийских орудий и двух складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар трем бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 99 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВМФ

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 60 управляемых авиационных бомб;
  • девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1665 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.