ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 11 по 17 апреля ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве крылатых ракет;
- объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- военные аэродромы;
- места сборки и хранения ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Зыбино и Волчанские Хутора в Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Севера» за неделю атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1085 боевиков. Также ВСУ лишились танка, девяти боевых бронированных машин, 83 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, девяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения «Запада» заняли выгодные рубежи
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали девять бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1195 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 бригадам ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1085 бойцов, 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО Vampire, шесть станций РЭБ, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» перешел на новые позиции
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 11 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили 1555 человек. Также украинская сторона лишилась двух танков, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, трех артиллерийских орудий и двух складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар трем бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 99 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВМФ
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 60 управляемых авиационных бомб;
- девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1665 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.