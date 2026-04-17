Тела 14-летней девочки под завалами дома в Туапсе после атаки БПЛА не нашли

Разбор завалов в Туапсе завершен: тело погибшей при атаке БПЛА школьницы не обнаружено.

Источник: оперштаб Кубани

В Туапсе завершен разбор завалов частного дома, пострадавшего в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов 16 апреля.

Как сообщили в экстренных службах региона, останки 14-летней девочки, ранее числившейся среди погибших, под обломками не найдены, сообщает ТАСС. Сейчас специалисты проводят обследование прилегающих к месту происшествия территорий.

Ранее сообщалось, что погибшая восьмиклассница являлась членом семьи участника специальной военной операции. В краевом департаменте внутренней политики подтвердили, что пострадавшей семье оказывается полная поддержка.

Напомним, в ночь на 16 апреля Туапсинский округ подвергся массированной атаке БПЛА. По данным властей, повреждены 52 частных и 8 многоквартирных домов, а также три социальных объекта. Погибли два человека: 14-летняя девочка и взрослая девушка. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.

