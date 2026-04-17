В Ленобласти сформируют огневые группы из резервистов для защиты от ударов БПЛА

В конце марта в порту Усть-Луга в Ленобласти произошло возгорание. 5 апреля Александр Дрозденко сообщал, что из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом в порту Приморск вытек горючий материал. Во время отчета 15 апреля он подтвердил причастность атак БПЛА к попаданию нефти в Финский залив, однако предложил не говорить об этом публично. Губернатор отметил, что после атак на одном из терминалов в Усть-Луге была «сложнейшая ситуация».