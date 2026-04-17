Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти сформируют огневые группы из резервистов для защиты от ударов БПЛА

В Ленинградской области создадут дополнительные мобильные огневые группы, которые будут размещать на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры. Для формирования экипажей предлагается привлечь резервистов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Власти будут предлагать заключить трехлетний контракт для участия в формировании огневых групп. «Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий», — сообщил чиновник.

Огневые группы поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных в Ленобласти. Покупкой автомобилей и необходимого для создания формирований оборудования займутся власти региона и предприятия критических объектов инфраструктуры.

В конце марта в порту Усть-Луга в Ленобласти произошло возгорание. 5 апреля Александр Дрозденко сообщал, что из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом в порту Приморск вытек горючий материал. Во время отчета 15 апреля он подтвердил причастность атак БПЛА к попаданию нефти в Финский залив, однако предложил не говорить об этом публично. Губернатор отметил, что после атак на одном из терминалов в Усть-Луге была «сложнейшая ситуация».

